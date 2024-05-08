الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة إجازات شهر مايو الأسبوعية والرسمية المتبقية في عام 2024

اجازة
اجازة

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات المدرجة فى شهر مايو لعام 2024وتكشف الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل اجازات شهر مايو لعام 2024، بالاضافة إلى أنه يتنم البحث أيضًا خلال الساعات الماضية على جوجل حول الإجازات المقررة لباقى عام 2024.

الإجازات الاسبوعية الرسمية فى مايو 2024

وقد أعلنت عنها رئاسة الوزراء فى هذا السياق نرصد خلال التقرير التالى الاجازات الرسمية فى شهر مايو لعام 2024 بالاضافة إلى الإجازات المتبقية من عام 2024 وهى كالتالى:

-يوم الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-يوم الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

قائمة إجازات شهر مايو 2024 والعطلات المتبقية من السنة الجارية

إجازات شهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة

اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع

موعد إجازات عيد العمال وشم النسيم 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، تأتي الإجازات الرسمية 2024 المتبقية في مصر بداية من شهر يونيو المقبل، وإليكم التفاصيل في السطور التاليى كالتالي:

1 - الأحد 16 يونيو إجازة وقفة عيد الأضحى.

2 - الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

3 - الأحد 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو.

4 - الاثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.

5 - الثلاثاء 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

6 - الاثنين 16 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.

7 - الأحد 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

قانون الإجازات

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

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