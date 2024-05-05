اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع

اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 حيث يمكن لموظفي القطاع الخاص قضاء الاجازات في المنتجعات السياحية.

اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية

اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية محاصر في اجازة عيد الأضحى المبارك وثورة يونيو حيث حصل موظفي الدولة على اجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري أو أجر مضاعف في حالة حاجة العمل للعاملين أثنلاء العطلات الرسمية حيث جاءت الاجازات الرسمية في شهر يونيو 2024 كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة بمناسبة وفقة عرفات.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 اجازة بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

العطلات الأسبوعية في شهر يونيو 2024

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الجمعة الموافق 29 يونيو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.

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