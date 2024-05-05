الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024.. أسعار الفسيخ في الأسواق

الرنجة
الرنجة

يتسأل الملايين من المواطنين عن أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024 والتي تعد وجبة أساسية على السفر المصرية خلال الاحتفال بأعياد الربيع منذ العصر الفرعوني والذي يصادف موسم حصاد المحاصيل الزراعية لذلك كان يخرج المصري القديم للاحتفال بالمحصول الوافر بين أحضان النيل.

أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024

جاءت أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024 في الأسواق المصرية كما يلي:-

  • سجل سعر كيلو الرنجة الهولندي من 120 إلى 200 جنيه خلال احتفالات شم النسيم.
  • سجل سعر كيلو الرنجة الهولندي المخلة من 225 إلى 250 جنيه خلال احتفالات شم النسيم.
  • سجل سعر كيلو الرنجة بطارخ مخلية من 305 إلى 330 جنيه خلال احتفالات شم النسيم.
  • سجل سعر كيلو الرنجة بالبطارخ من 280 إلى 300 جنيه خلال احتفالات شم النسيم.

وسجلت الرنجة في منافذ بيع وزارة الزراعة نحو 120 جنيه وذلك حتى يتمكن كافة الأسر المصرية من شراؤها خلال احتفالات أعياد الربيع.

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أسعار الملوحة في احتفالات شم النسيم 2024

جاءت أسعار الملوحة في احتفالات شم النسيم 2024 في مصر كما يلي:-

  • سعر الملوحة الأسواني تتراوح من 220 إلى 240 جنيه للكيلو.
  • سعر السردين يتراوح من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • سعر الملوحة يتراوح من 300 إلى 350 جنيه للكيلو.

ويفضل تناول الأسماك المملحة بكافة أنواعها مع حضروات مثل الخس والجزر والخيار والطماطم والليمون والخل وذلك للحد من المشاكل الصحة الناتجة عنها.

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أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2024

أسعار الفسيخ في شم النسيم 2024

يتراوح سعر علبة فسيخ فيلية وزنها 200 جرام من 60 إلى 80 جنيه.

يتراوح سعر علبة فسيخ فيلية وزنها 350 جرام من 120 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر علبة فسيخ فيلية مخلي وزنها 200 جرام من 100 إلى 120 جنيه.

يتراوح سعر علبة فسيخ بوري جزل وزنها 350 جرام من 130 إلى 150 جنيه.

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