موعد اجازة شم النسيم 2024..والاجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

موعد إجازة شم النسيم 2024..كلمات تصدرت محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة وتزامنًا مع قرب الاحتفال بشم النسيم وإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترحيل موعد إجازة عيد العمال 2024 رسميًا، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور موعد إجازة شم النسيم 2024.

موعد اجازة شم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، ستكون بعد غد الإثنين الموافق 6 مايو 2024، للاحتفال بمناسبة عيد شم النسيم 2024، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أنه تم ترحيل موعد اجازة عيد العمال من يوم الاربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وارتفع البحث ايضًا على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ننشر إجازات رسمية متبقية في 2024

- إجازة عيد العمال: يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، بعد ترحيلها من الاربعاء الموافق 1 مايو 2024.

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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