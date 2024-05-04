السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد اجازة شم النسيم 2024..والاجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

شم النسيم
شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم 2024..كلمات تصدرت محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة وتزامنًا مع قرب الاحتفال بشم النسيم وإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترحيل موعد إجازة عيد العمال 2024 رسميًا، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور موعد إجازة شم النسيم 2024. 

موعد اجازة شم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، ستكون بعد غد الإثنين الموافق 6 مايو 2024، للاحتفال بمناسبة عيد شم النسيم 2024، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أنه تم ترحيل موعد اجازة عيد العمال من يوم الاربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024. 

رفع مستوى الاستعدادات فى 309 منشآت طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 

وارتفع البحث ايضًا على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ننشر إجازات رسمية متبقية في 2024

- إجازة عيد العمال: يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، بعد ترحيلها من الاربعاء الموافق 1 مايو 2024. 

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

اقرأ أيضا 

شم النسيم اجازة شم النسيم اجازة شم النسيم 2024 الاحتفال بشم النسيم الدكتور مصطفى مدبولي إجازة عيد العمال موعد اجازة شم النسيم 2024

مواد متعلقة

"صحة الدقهلية" تفاجئ محلات الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم وعيد القيامة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال