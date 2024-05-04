"صحة الدقهلية" تفاجئ محلات الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم وعيد القيامة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تكثيف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها التفتيشية والرقابية خلال هذا الأسبوع، لاستقبال أعياد شم النسيم والأخوة الأقباط، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وقال مكين إن الحملات تضمنت المرور على 33 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والمدخنة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 7 منها دون ترخيص، مضيفا أن الحملات تمكنت من تحرير 31 محضرًا، وسحب 13 عينة فحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 234 كيلو أسماك وأغذية فاسدة.

وأكد استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة، تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج حث منظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

وأوضح "مختار" أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بمراكز ومدن وأحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية وأجا والسنبلاوين كمرحلة أولى، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه بالمدارس ومراكز الشباب.