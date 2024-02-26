موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لنهاية العام

شم النسيم 2024 من أكثر المناسبات الرسمية المنتظرة في كل عام لما لها من طقوس خاصة بها بدايتها الاحتفال بفصل الربيع انتهاء فصل الشتاء وكذلك الاحتفالات التي يتميز بها هذا اليوم من التنزه وتناول بعض الأكلات المميزة.

موعد شم النسيم 2024

ننشر في التقرير التالي موعد شم النسيم 2024 وفق الجدول الزمني لهذا العام والاجازات الرسمية المنتظرة خلال عام 2024.

يتم الاحتفال بشم النسيم هذا العام يوم الاثنين 6 مايو 2024 وهو بداية تفتح الزهور وخروج الزرع من الأرض في فصل الربيع.

وفي هذا اليوم ليكون لدى المصريين طقوس خاصة بهم للاحتفال بها منها تناول الملوحة والفسيخ والرنجة وهي أشهر الاكلات الشعبية لهذا اليوم، وكذلك تناول البيض الملون بمختلف الاشكال والألوان والتنزه في الحدائق والجناين.

إجازة شم النسيم 2024

في كل عام يعلن رئيس مجلس الوزراء يوم شم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة في مختلف القطاعات، كذلك تعلن وزارة العمل هذا اليوم اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في عام 2024

بخلاف يوم شم النسيم الموافق 6 مايو ويكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر يمكنكم انتظار الإجازات الرسمية التالية أيضا

إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الأربعاء ١٠ أبريل إلى الجمعة ١٢ أبريل

ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢) يوم الخميس ٢٥ أبريل 2024

الاحتفال بعيد العمال يوم الأربعاء ١ مايو 2024

وقفة عيد الأضحى يوم (وفقة اجندة الاجازات الرسمية للدولة) الأحد ١٦ يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو يوم الأحد ٣٠ يونيو 2024

الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم الإثنين ٨ يوليو 2024

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الاحتفال المولد النبوي الشريف يوم الإثنين ١٦ سبتمبر 2024

الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم الأحد ٦ أكتوبر 2024 (٦ أكتوبر ١٩٧٣)