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منوعات

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

شم النسيم 2024
شم النسيم 2024

زاد البحث عن موعد شم النسيم 2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1445 حيث يرغب الكثير من المواطنين في التأكد من عدم التزمن بين الاحتفال بأعياد الربيع والتي يفضل فيها الكثيرين تناول الأسماك المملحة وبين شهر رمضان المبارك الذي صادف السنوات السابقة التزمن بينهما في الاحتفال.

موعد شم النسيم 2024

يصادف موعد شم النسيم 2024 في السنة القبطية هذا العام يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 في العام الميلادي والذي يكون مرتبط عادة بأعياد الربيع حيث كان المصريين القدماء يحتفلون بموسم الحصاد الوفير في هذا اليوم وذلك من خلال الخروج إلى المتنزهات العامة وتناول الأسماك المملحة والخضروات مثل البصل والخس.

وضمن طقوس الاحتفال بأعياد الربيع تلوين البيض بألوان مبهجة وفقا لرسم يعتبر عن البهجة بالاحتفال بشم النسيم وفرحة المواطنين بهذا اليوم الخالد سنويا للتعبير عن السعادة بالمحصول الوفير هذا العام وارتبط حديثا بالأغاني والأفلام الجميلة في هذا اليوم مثل فيلم اميرة حبي أنا للفنانة سعاد حسني.

موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 - 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بأعياد الربيع المعرفة باسم عيد شم النسيم أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهو أحد الأعارف المصرية منذ عهد القدماء المصريين مع العلم أنه ليس عيد شرعي حيث يتحتفل المسلمين بعيدين فقط خلال العام هو عيد الفطر وعيد الأضحى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجب الالتفات إلى أقوال البعض أن هذا الاحتفال يحتوى على جذور وأصول غير مشروعة طالما كانت عادات الاحتفال لا تخالف صحيح الدين الإسلامي الشريف الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية والتي لا حل حراما ولا تحرم حلالا.

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موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

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موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

أبرز مأكولات شم النسيم 2024

يحرص الملايين من المواطنين على تناول المأكولات البحرية المملحة مثل (الرنجة، والفسيخ، البسارية، الملوحة، الانشوجة،…) والخضروات التي تساعد على الهضم من جهة وتقليل نسب الملح في الجسم من جهة أخرى مثل الليمون الأخضر والخس والبصل الأخضر والجزر والفلفل الألوان وعير ذلك من الخضوروات التي تحد من الأثار الجانبية من الأسماك المملحة وذلك خلال اللاحتفال بشم النسيم.

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