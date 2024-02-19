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لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والذي يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري المقدم من وزارة التضامن في معرفة موقف طلباتهم من القبول أو الرفض.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي الذي يعد الوسيلة الوحيدة للملايين من المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على معاش شهري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تشرف عليها وزارة التضامن وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • يختار المستعلم أيقونة الاستعلام.
  • يدخل المتقدم الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم.
  • يضغط على كلمة استعلام أو عرض حالة الطلب.
  • يظهر موقف طلب المستعلم من القبول أو الرفض مع توضيح السبب.
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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وشروط التسجيل

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 موحد شهريا لكافة المستحقين على مستوى الجمهورية حيث يتم صرفه يوم 15 من كل شهر من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.
  • منافذ شركة فوري.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • مكاتب الهيئو القومية للبريد.
  • المحافظ الإلكترونية الخاصة بجميع شركات المحمول التي تعمل في مصر.

وتخدم تلك المنافذ أكثر من 22 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها لوصول الدعم المالي الشهري لمستحقيه فقط.

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موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 وقيمة الزيادة

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مُتوفر هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

جاءت قيمة زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة كما يلي:-

  • يحصل صاحب معاش 450 جنيه يحصل على 517.2 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 480 جنيه يحصل على 552 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 500 جنيه يحصل على 575 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 550 جنيه يحصل على 632.5 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 580 جنيه يحصل على 667 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 700 جنيه يحصل على 782 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 770 جنيه يحصل على 885.5 جنيه بعد الزيادة.
  • يحصل صاحب معاش 800 جنيه يحصل على 920 جنيه بعد الزيادة.

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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 

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