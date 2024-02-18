الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. والتخصصات المطلوبة

وظائف وزارة الأوقاف
وظائف وزارة الأوقاف 2024

وظائف وزارة الأوقاف 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ، وذلك من قبل خريجي جامعة الأزهر الراغبين في الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلهم الدراسي وفقا للشروط التي تم وضعها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لخريجي جامعة الأزهر والذي يتوافر فيهم الشروط المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف الشاغرة المعلن عنها في بيان التوظيف.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن وجود 1000 وظيفة شاغرة ما بين إمام مسجد وخطيب ومدرس بكافة مديريات الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية حيث يتم سداد رسوم التقديم المقدره بـ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحد فروع البنوك (الأهلي، مصر، القاهرة) فى المحافظات وتقديم إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة.

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موعد التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الفترة من يوم 1 - 16 مارس المقبل كموعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بوزارة الأوقاف المصرية بكافة المديريات التابعة لها ويقبل التقديم للوظائف الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي فقط وحذرت من استغلال سماسرة الوظائف الذين يدعون قدرتهم على الحصول على الوظائف المعلن عنها مقابل مبلغ مالي.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنحصين عملية التقديم من أي تدخل بشري وذلك عن طريق حوكمة المنظومة بحيث لا يمكن لأى شخص التدخل البشري في اختيار العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها من عدمه.

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التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية 2024

حددت وزارة الأوقاف التخصصات المطلوبة للحصول على الوظائف الشاغرة من خريجي إحدى كليات جامعة الأزهر للبين الآتية:-

  • كلية الدعوة الإسلامية.
  • كلية أصول الدين.
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية.
  • كلية الشريعة.
  • كلية اللغة العربية.
  • كلية القرآن الكريم.
  • كلية اللغات والترجمة.
  • كلية الإعلام.
  • كلية التربية.
  • شعبة الدراسات الإسلامية.
  • شعبة اللغة العربية.
  • شعبة اللغة الإنجليزية.
  • شعبة اللغة الفرنسية.

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