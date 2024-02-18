الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

طلاب
طلاب

زاد البحث عن امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في كافة المحافظات عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 واستعداد الطلاب لامتحانات الترم الثاني في كافة المراحل التعلمية وجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول لطلاب الشعبة العلمية والأدبية سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وحتى يوم 13 يوليو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 المعتمد رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

فيما يأتي امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من يوم 24 أغسطس 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حيث يتم إعلان النتيجة بشكل فوري حتى يتمكن الطلاب من التقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي والمخصص فيها أماكن لطلاب الدور الثاني وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

ضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

تعقد امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة داخل لجان مؤمنة جدا ويتم الامتحان بشكل ورقي وليس إلكترونيًا حيث يتم الاجابة على أسئلة اختيار من متعدد داخل البابل شيت وحين يتم الاجابة على الأسئلة المقالية في ورقة بيضاء مخصصة لها حيث يتم تصحيح الأسئلة الاختيارية أو المقالية بشكل إلكتروني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تدرج في طبيعة الأسئلة من حيث الصعوبة منها 30 % للمستويات العقلية البسيطة و70 % للمستويات العقلية المتوسطة والعليا وأشارت الوزارة أنه يتم وضع الأسئلة في كافة المواد الدراسية من خلال بنك الأسئلة بعد مراجعتها بدقة قبل طباعتها.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

يستمر تفعيل رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يوم 22 فبراير الجاري وفقا لبيان الوزارة الرسمي حيث يتم تسيلم الاستمارة للمدرسة المقيد بها الطالب بشكل رسمي ويتم مراجعتها قبل اعتمادها واستخراج رقم جلوس للطالب بناء على المعلومات الواردة بها.

اقرأ أيضا 

كيفية إحياء ليلة النصف من شهر شعبان 1445

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 

امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية الشعبة العلمية

مواد متعلقة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 

موعد شهر رمضان 2024 في مصر| إمساكية شهر رمضان 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في البورصة العالمية

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

موعد أول أيام عيد الفطر 2024 فليكًا.. وموعد إجازة عيد الأضحى

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024.. وموعدها وفقا لدار الإفتاء

أسعار ياميش رمضان 2024.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات