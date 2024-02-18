زاد البحث عن امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في كافة المحافظات عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 واستعداد الطلاب لامتحانات الترم الثاني في كافة المراحل التعلمية وجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول لطلاب الشعبة العلمية والأدبية سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وحتى يوم 13 يوليو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 المعتمد رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

فيما يأتي امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من يوم 24 أغسطس 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حيث يتم إعلان النتيجة بشكل فوري حتى يتمكن الطلاب من التقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي والمخصص فيها أماكن لطلاب الدور الثاني وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

تعقد امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة داخل لجان مؤمنة جدا ويتم الامتحان بشكل ورقي وليس إلكترونيًا حيث يتم الاجابة على أسئلة اختيار من متعدد داخل البابل شيت وحين يتم الاجابة على الأسئلة المقالية في ورقة بيضاء مخصصة لها حيث يتم تصحيح الأسئلة الاختيارية أو المقالية بشكل إلكتروني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تدرج في طبيعة الأسئلة من حيث الصعوبة منها 30 % للمستويات العقلية البسيطة و70 % للمستويات العقلية المتوسطة والعليا وأشارت الوزارة أنه يتم وضع الأسئلة في كافة المواد الدراسية من خلال بنك الأسئلة بعد مراجعتها بدقة قبل طباعتها.

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يستمر تفعيل رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يوم 22 فبراير الجاري وفقا لبيان الوزارة الرسمي حيث يتم تسيلم الاستمارة للمدرسة المقيد بها الطالب بشكل رسمي ويتم مراجعتها قبل اعتمادها واستخراج رقم جلوس للطالب بناء على المعلومات الواردة بها.

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