رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن رابط استمارة التسجيل للثانويه العامه لعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التربية عن رابط التقديم علي موقع الوزارة الإلكتروني .

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

أشارت وزارة التعليم، في وقت سابق، إلى أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حتي يوم 28 فبراير الجاري.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023،2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.



الأوراق المطلوبة في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة يتم تسليمها متضمنة مجموعة من الأوراق وهي، 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب، وشهادة ميلاد حديثة، وإيصال المصروفات وصورة منه، وإيصال التابلت وصورة منه، وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه، وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر، وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا، وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات، وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

قد يهمك أيضا: