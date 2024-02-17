عاجل| حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

كشف الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، حقيقة تفشي "الجرب والتقمل" بين النازحين في مراكز الإيواء، مؤكدًا أن هناك اكتظاظًا شديدًا في مراكز الإيواء، وهي غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير، حيث لا تتوفر فيها مصادر مياه صالحة للشرب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن "هناك انتشارًا للأمراض المعدية بين النازحين، والأمراض الجلدية، وما تم تسجيله في آخر التقارير لدينا أثبت أن 270 ألف حالة يعانون من أمراض ونزلات معوية مختلفة".

8000 حالة التهاب كبد وبائي من النوع الأول

وتابع: "هناك 80 ألف شخص يعانون من الأمراض الجلدية، منها الجرب والتقمل والحساسية المفرطة، علاوة على 8000 حالة من التهاب الكبد الوبائى النوع الأول، نتيجة لانعدام النظافة الشخصية والاكتظاظ وشح مياه الشرب النظيفة وحالات سوء تغذية".

وواصل: "ولا ننسى جنوب قطاع غزة، حيث هناك مئات الآلاف الذين ما زالوا باقين وصامدين في شمال وجنوب عزة، وهي أماكن تعاني من حصار مطبق، ولا تصل المساعدات الإنسانية إليهم".

وأوضح أنه حسب تقارير الأمم المتحدة فإن هناك 77 قافلة مساعدات تم توجيهها منذ بداية العام، لم يصل منها سوى 12 قافلة فقط، تحمل مساعدات إنسانية في الأساس هي غير كافية.

وقال إن "الوضع كارثي ويجب التدخل السريع"، مشددًا على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية، والتي تتدخل بشكل محدود، وعملها يتوقف على ثوثيق الأحداث المأساوية بالقطاع.