جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية: الوضع فى غزة كارثى بكل المقاييس

أكد الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن إسرائيل تمارس جرائم حرب وإبادة تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس ويتناقض مع كافة المعاهدات الدولية.



وأضاف العبوشي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب توثيق الجرائم، وإلزام دولة الإحتلال وداعميها بالالتزام الفوري بمعاهدة جنيف الرابعة وحماية المدنيين الفلسطينيين بشكل واضح، والإبادة الجماعية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة التهجير القسري من أبشع الجرائم التي حدثت بالقرن الماضي.

وأوضح أن توثيق الجرائم بغزة مهمة رئيسية للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وكذلك المؤسسات الدولية، مؤكدًا أنه يجب أن تتضمن دعوى دولة جنوب إفريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية، والتي بدأت فعليًا استعداداتها لأداء هذه المهمة وتقديم كل الوثائق التي تدل على الإبادة الجماعية وما يحدث في المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن أعضاء جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية متواجدون بجميع مراكز الإيواء في قطاع غزة، ويتجه أبناء الشعب لتقديم يد العون لهم والمساعدة مع التركيز الخاص على التعامل الطارئ مع حالات الجرحى والمصابين بشكل أساسي وفوري، ونقوم بمتابعة الأمراض المزمنة وتوفير الدواء اللازم لهم».

