الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الأوروبيون فى موقف صعب بين بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه لا يعتقد أن الأوروبيين يفهمون بالكامل ويقبلون تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية، كما أنهم بشكل عام يخافون التصعيد ويظنون أنه يمكن احتواء هذا التصعيد، ويأملون بأن الولايات المتحدة ستحتوي الموقف.

أضاف ويليامز، الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف الولايات المتحدة مبهم ولا يمكن لأوروبا الضغط على إسرائيل بسبب هجمات حماس في 7 أكتوبر، ولا يمكنها دعم إسرائيل سياسيًا في الهجوم على رفح الفلسطينية، والأوروبيون في موقف صعب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أوضح أن الرئيس الأمريكي صادق في نواياه في محاولة تقييد الإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق بالهجوم على رفح الفلسطينية، والأدوات التي بحوزته لا يمكنه استخدامها لأنها ستؤدي إلى إنهاء العلاقات مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه لا يمكن لبايدن التهديد بوقف الدعم المسلح لإسرائيل، هذا ليس في يديه سياسيًا لكنه يمكن التنظيم مع الدول العربية لا سيما السعودية ومصر للضغط على نتنياهو، لكن للأسف نتنياهو عنيد للغاية إلى درجة أن بايدن يخسر من تأثيره على الدول العربية، وهذا موقف خطير، نعم لديه أدوات نظريًا ولكنه لا يستخدمها.

القاهرة الإخبارية الناتو الاوروبيين رفح التصعيد الولايات المتحدة الهجوم على رفح

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