أسامة السعيد: أمريكا شريكة فى كل المذابح التى ارتكبتها إسرائيل بغزة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الموقف المتخاذل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يعوّل عليه، خاصة أنها تمتلك من الأدوات ما يمكنها من وقف هذه المذبحة المنتظرة في رفح.

وأضاف السعيد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت شريكة في كل المجازر والمذابح التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 130 يومًا في عملية جنونية للانتقام من المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة لا تريد وقف هذه الحرب، لأن هناك أهدافًا أمريكية تحاول أمريكا أن تحققها من خلال تمكين إسرائيل من المضي قدمًا في هذا المخطط لاستعادة ما يسمى بـ"الهيبة الإسرائيلية".

وأكد، أن هذا الأمر تسعى إليه إسرائيل في تعزيز ما تصفه بأنها تدابير أمنية تريد أن تفرضها للمستقبل.