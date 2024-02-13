الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصرالله: وقف إطلاق النار على جبهة لبنان لن يأتى إلا تزامنًا مع وقفه فى غزة

الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن وقف إطلاق النار على جبهة لبنان لن يأتي إلا تزامنًا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن إسرائيل ليست في وضع تفرض فيه الشروط على لبنان، لأنها عاجزة عن تحقيق انتصار منذ 4 أشهر.

وفي سياق آخر، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن الوضع في مجمع ناصر الطبي بخان يونس يزداد سوءًا وكارثية، وقوات الاحتلال تهدم السور الشمالي للمستشفى.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية حسن نصر الله حزب الله اطلاق النار لبنان قطاع غزة إسرائيل

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