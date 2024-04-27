"نشترى دلوقتى ولا نستنى؟".. سعر الذهب اليوم وآخر التوقعات (فيديو)

حالة من التذبذب تعيشها سوق الذهب في مصر ما بين ارتفاعات طفيفة وانخفاضات، حيث يتزايد بحث المواطنين يومًا بعد يوم عن أسعار الذهب، خاصة أن الأسعار غير متوقعة سواء بالانخفاض أو الارتفاع، إلا أنه بشكل عام تعيش سوق الذهب حالة من الاستقرار على مدار الفترة الجارية.

وأجرى "الدستور" جولة داخل بعض محال الذهب وبثًا مباشرًا من داخل محال الذهب ورصد التحديثات الأخيرة للأسعار ومعرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24، 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.