الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

اغتصاب - أرشيفية
اغتصاب - أرشيفية

حالة مأساوية عاشتها فتاة في العقد الثاني من عمرها عقب تلقي الصدمة من خطيبها الذي خدعها بمرض والدته وعندما ذهبت إلى شقته للاطمئنان على والدته انقض عليها كالفريسة واغتصبها بمحافظة بني سويف. 

خطيبها اغتصبها وصورها فيديو لابتزازها 

ولكن بعد عودة الفتاة إلى منزلها لمراعاة والدتها المريضة فوجئت بأن الذئب البشري الذي خطبها لم يكتف باغتصابها، لكنه أرسل لها مقاطع من الفيديو صورها لها في الليلة المشئومة وبدأ في ابتزازها لاستكمال علاقتهما المحرمة مقابل عدم فضح أمرها ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل خضعت له الضحية تنفيذًا لأوامره الدنيئة على مدار 3 سنوات. 

تحرير محضر بعد الواقعة بـ3 سنوات

وبعد مرور 3 سنوات توفيت والدة الضحية، فظن الذئب البشري أن ضحيته استسلمت للأمر الواقع، لكنه تفاجأ بأن الفتاة تقدمت بتحرير محضر رسمي ضده تتهمه فيه بالاغتصاب والابتزاز.

تفريغ رسائل المجني عليها الهاتفية 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ هاتف ورسائل المجني عليها تبين صحة الواقعة، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وخرجت قوة أمنية وتمكنت من القبض عليه.

كان لازم أخد حقي بعد وفاة أمي 

وأفادت المجني عليها أثناء مناقشتها أنها لم تتمكن من الإبلاغ عن "مصيبتها" على مدار السنوات الماضية خوفا من الحالة الصحية لوالدتها وأن تنالهم الفضيحة نظرًا لنشأتها في بيئة ريفية، بينما أصرت على أخذ حقها من المتهم عقب وفاة والدتها.

خطيبها اغتصبها وصورها فيديو لإبتزازها خدعها بمرض والدته ذهبت الي شقته للإطمئنان علي والدته قام باغتصابها بمحافظة بني سويف ارسل لها مقاطع من الفيديو قام بتصويرها لها نشر الفيديوهات علي مواقع التواصل الإجتماعي

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