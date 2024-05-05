عصابة "التيك توك".. اغتصاب الأطفال على التطبيق الشهير يهز لبنان

سادت حالة من القلق والاستياء في لبنان بعد إعلان السلطات الأمنية عن توقيف عصابة مشتبه بها في جرائم تعتبر من بين الأخطر، برئاسة شخصية معروفة ومؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي، وهي تيك توكر معروف بلقب (ج.م)، تملك صالونًا لتصفيف الشعر تحت اسم Hairzone.

القصة بدأت بشكاوى من قبل قاصرين حول تعرضهم للاعتداء الجنسي وتصويرهم من قبل أفراد العصابة، بالإضافة إلى تورطهم في تعاطي المخدرات في عدة فنادق، وبعد جمع المعلومات والتحقيقات، تمكنت السلطات من توقيف 6 أشخاص، بينهم 3 قصر معروفين على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية.

وأكدت السلطات الأمنية، أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف جميع أفراد العصابة المشتبه بهم.

9 ضحايا من القصر

فيما توسعت لاحقًا، دائرة القصر ضحايا "التيك توكر" إلى 9 أشخاص حتى الآن، حسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في تقارير إعلامية، حيث يشير المصدر إلى أن هؤلاء القصر، بمن فيهم قاصر من الجنسية السورية، هم ضمن ضحايا العصابة المعروفة.

تمت عملية اعتقال الـ "تيك توكر" البارز، الذي يدير صالونًا للحلاقة، بعد كشف مؤثر اجتماعي آخر كان قد اعتقل سبعة أشخاص قبله بساعات قليلة.

وبحسب المصادر، فإن عدد المعتقلين ارتفع إلى سبعة بعد توقيف شخص آخر متورط في تسهيل استدراج الأطفال يوم السبت، ينتمي هؤلاء الموقوفون، الذين يضمون خمسة لبنانيين وتركي وسوري مقيمين في لبنان لسنوات.

وأشار المصدر إلى أن المتهم الرئيسي، صاحب صالون الحلاقة (ج.م)، تم اعتقاله بعد أربعة متهمين آخرين، ويعتبر هذا الرجل الأول في العصابة، تليه صاحب متجر الملابس "Appo Matrix" في منطقة برج حمود.

كيفية استدراج الضحايا

وتتم عملية استدراج الأطفال في عن طريق الإعلان للملابس في محل "Appo Matrix"، حيث كان صاحب المحل يجذب الأطفال بوعود بالحصول على هدايا من ملابس مقابل المشاركة في جلسات تصوير إعلانات لمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك، كان يطلب منهم التوجه إلى مكان آخر، مثل الشاليهات، لاستكمال جلسات التصوير، حيث كانت تحدث عمليات الاعتداء الجنسي.

وفيما يتعلق بعمليات الاغتصاب، فقد وقعت في شاليهات وفنادق بعيدة عن بيروت، تحديدًا في منطقة جبل لبنان، وهو ما تم تأكيده بناءً على التحقيقات الأمنية.

العصابة المشتبه بها تمثل شبكة معقدة ومركبة، وتعمل السلطات الأمنية على تفكيكها، مع وعد بتوقيف المزيد من أعضائها في الأيام المقبلة، ومداهمة الشاليهات والفنادق التي كانت موقعًا لجرائم الاعتداء الجنسي، وفيما يتعلق بالتمويل، فقد أشارت التحقيقات إلى دعم رجل أعمال لبناني لأفراد العصابة.

ما زالت التحقيقات جارية مع القصر والمتهمين، بينما يعمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على تتبع الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يُشتبه أن أفراد العصابة يديرونها.

وحتى الآن، لم يتخذ القضاء اللبناني قرارًا بإغلاق صالون الحلاقة الذي يملكه "التيك توكر" (ج.م).

المطالبة بحظر تيك توك في لبنان

بعد انتشار خبر اعتقال أفراد من العصابة المشتبه بها، بدأت التعليقات الغاضبة تتوافد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب البعض بتنفيذ أشد العقوبات ضد الجناة، في حين يدعو آخرون إلى تشديد التشريعات والقوانين التي تنظم استخدام الإنترنت لحماية الأطفال والقصر، وترددت أصوات أخرى تدعو إلى حجب تطبيق تيك توك بشكل كامل.

ملياردير إماراتي يدعو لمساعدة الضحايا

أعلن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن استعداده لتقديم الدعم للقاصرين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل عصابة، بعد أن تم استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، على منصة "إكس"، أن مجموعته مستعدة تمامًا لتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهؤلاء الأطفال، بتوفير كل الدعم اللازم لهم من الناحية النفسية والجسدية.

وأوضح "الحبتور"، أن المجموعة قامت بالفعل بالتواصل مع الجهات المختصة في لبنان للبدء في تقديم الدعم في أسرع وقت ممكن.

وأعرب "الحبتور" عبر حسابه على منصة "إكس" عن صدمته من الأنباء المتداولة حول عصابة (التيك توك) في لبنان، التي تستدرج الأطفال والقصر وتعتدي عليهم جنسيًا وتجبرهم على تعاطي المخدرات.

وأضاف أن مثل هذا السلوك غير بشري ومدان، مشددًا على أنه لا يمكن وصف قبح هذه الأعمال بكلمات مناسبة.