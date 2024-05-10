الجمعة 10 مايو 2024
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عالم

حماس: إنقاذ أحد المحتجزين من محاولة انتحار

جريدة الدستور

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مساء اليوم الجمعة، إنقاذ أحد المحتجزين من محاولة انتحار.

وقالت في بيان صحفي: “نحمل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية للمحتجزين”.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل التي تقول إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة. وتشير أحدث بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 128 من الرهائن ما زالوا محتجزين في غزة وأن 36 أُعلنت وفاتهم.

وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع الهجوم الذي تلوح به منذ فترة طويلة على رفح بإجلاء بعض المدنيين وبتنفيذ توغلات محدودة بعد ذلك، وتقول إن الآلاف من مقاتلي حماس وربما عشرات الرهائن يختبئون بين النازحين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكنها دعم توغل كبير في رفح في غياب ما تعتبره خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. فيما تقول إسرائيل إن النصر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر مستحيل دون السيطرة على رفح.

وذكر يونج من يونيسف "في وقت يضطر فيه الناس إلى النزوح مرة أخرى، انقطعت الإمدادات المنقذة للحياة عنهم تمامًا".

وأضاف "دعونا نكون واضحين للغاية، هذا سيؤدي إلى وفاة أطفال. وفيات يمكن تفاديها".

 

حماس القسام الرهائن

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