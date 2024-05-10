الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تهديدها بإلغاء اتفاقية السلام.. الباز يكشف ماذا تنتظر مصر من حماس؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عما تنتظره مصر من حركة حماس، وذلك بعد إبلاغ المسئولين المصريين، مدير المخابرات الأمريكية بضرورة ضغط الولايات المتحدة جديًا على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد".

وقال الباز، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الجانب المصري يتحرك بين طرفين (إسرائيل وحماس) ليسا على درجة عالية من النضج لخطورة الموقف الآني على الأرض، لأنهما لو يدركان خطورة الموقف لما واصلا العناد، ولجلسا إلى مائدة المفاوضات التي كانت على وشك أن تكلل بهدنة.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل الجانب الأكبر في الأزمة، لكن حماس ليست بريئة، بل منحت إسرائيل ورقة تتحجج بها أمام العالم لتعطيل المفاوضات والدخول لرفح، بحجة أنه تم استهدافها بصواريخ من رفح، وهو أمر مريب ومشبوه، وتصرفات تعرقل المفاوضات، وتأخذها إسرائيل حجة وتصدرها للعالم. 

وأكد الباز، أن التهديد بإلغاء الاتفاقية، ورقة في وقتها تمامًا، إما يجلس الجميع على مائدة المفاوضات، وإلا المنطقة ستدخل نفقًا مظلمًا لا يعلم أحد مداه، وهذه الوقفة مهمة وحساسة للجانب الإسرائيلي، منوهًا بأن التصريحات التي نقلها مدير المخابرات الأمريكية للمسئولين الإسرائيليين أحدثت ارتباكًا شديدًا جعل إسرائيل تتشكك فيما قاله مدير المخابرات الأمريكية، وهو ما دعاها أن تتواصل مع المسئولين المصريين لتتأكد من التصريحات التي حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التخفيف من حدتها.

وختم: "ما لديّ من معلومات أن المسئولين المصريين يقصدون هذا التهديد ويعنونه تمامًا".

اقرأ أيضًا:

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

رفح كامب ديفيد إلغاء اتفاقية كامب ديفيد الباز حماس القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

صافرات الإنذار تدوى فى منطقة كرم أبوسالم بغلاف غزة الجنوبى

عزت إبراهيم يكشف لـ"الشاهد" سبب العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة

بعد 7 شهور حرب.. كيف يرى العالم الخارجى ما حدث يوم 7 أكتوبر؟

عزت إبراهيم: اللوبى اليهودى رصد 200 مليون دولار لإسقاط معارضى إسرائيل فى الكونجرس

لماذا المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية مفاجأة صاعقة للمجتمع الأمريكى؟

هل يتحول الحراك الطلابيّ الأمريكى لموجة عنف؟.. عزت إبراهيم يوضح لـ"الشاهد"

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

سر ارتداء يسرا اللوزى "الأبيض" فى جنازة والديها؟

لا تحب الأطفال وفقدت أعصابها.. ضبط خادمة إفريقية كتمت أنفاس طفلة رضيعة بسبب البكاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن