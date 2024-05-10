بعد تهديدها بإلغاء اتفاقية السلام.. الباز يكشف ماذا تنتظر مصر من حماس؟

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عما تنتظره مصر من حركة حماس، وذلك بعد إبلاغ المسئولين المصريين، مدير المخابرات الأمريكية بضرورة ضغط الولايات المتحدة جديًا على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد".

وقال الباز، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الجانب المصري يتحرك بين طرفين (إسرائيل وحماس) ليسا على درجة عالية من النضج لخطورة الموقف الآني على الأرض، لأنهما لو يدركان خطورة الموقف لما واصلا العناد، ولجلسا إلى مائدة المفاوضات التي كانت على وشك أن تكلل بهدنة.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل الجانب الأكبر في الأزمة، لكن حماس ليست بريئة، بل منحت إسرائيل ورقة تتحجج بها أمام العالم لتعطيل المفاوضات والدخول لرفح، بحجة أنه تم استهدافها بصواريخ من رفح، وهو أمر مريب ومشبوه، وتصرفات تعرقل المفاوضات، وتأخذها إسرائيل حجة وتصدرها للعالم.

وأكد الباز، أن التهديد بإلغاء الاتفاقية، ورقة في وقتها تمامًا، إما يجلس الجميع على مائدة المفاوضات، وإلا المنطقة ستدخل نفقًا مظلمًا لا يعلم أحد مداه، وهذه الوقفة مهمة وحساسة للجانب الإسرائيلي، منوهًا بأن التصريحات التي نقلها مدير المخابرات الأمريكية للمسئولين الإسرائيليين أحدثت ارتباكًا شديدًا جعل إسرائيل تتشكك فيما قاله مدير المخابرات الأمريكية، وهو ما دعاها أن تتواصل مع المسئولين المصريين لتتأكد من التصريحات التي حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التخفيف من حدتها.

وختم: "ما لديّ من معلومات أن المسئولين المصريين يقصدون هذا التهديد ويعنونه تمامًا".

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