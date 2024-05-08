هل يتحول الحراك الطلابيّ الأمريكى لموجة عنف؟.. عزت إبراهيم يوضح لـ"الشاهد"

رد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يتحول الحراك الطلابي الأمريكي لموجة عنف؟

وقال “إبراهيم”. خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن مجتمع الطلاب أشاروا إلى أن بعض الفوضويين اندسوا وسط الطلبة، لرفع شعارات أكثر مما هو مطلوب وتوصيل رسالة عكسية، لإفساد المظاهرات.

ولفت إلى أن الشعار الشهير الذي يردده البعض "من النهر إلى البحر فلسطين حرة"، تفسره الجامعات اليهودية الموالية لإسرائيل على أنه معادي للسامية، بينما الحراك الطلابي يحاول عمل توزان ليستمر الضغط ويصل صوته للبيت الأبيض والكونجرس الأمريكي.

برنامج الشاهد

يعرض برنامج "الشاهد" أيام الدم والدموع، فى موسمه السادس، يوميًا الساعة 11 مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.



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