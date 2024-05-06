فلسطينيون يتحدثون لـ"القاهرة الإخبارية" أثناء تلقيهم العلاج بواسطة الإسعاف المصرى

التقت كاميرا القاهرة الإخبارية عددًا من المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بواسطة فرق الإسعاف المصرية.

وقالت سيدة فلسطينية، إنها أصيبت يوم 13 رمضان، جراء قصف صاروخي، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصى من 40 يومًا، وقدمت طلب تحويل، مشيرة إلى أن الجانب المصري يسر الأمر، وخرجت صباح اليوم في سيارة الإسعاف، فأخبروهم أن اليهود منعوا الهلال الأحمر والإسعاف، ثم طلبوا منهم يتوجهون لمعبر رفح، وإشادة باستقبال فرق الإسعاف المصرية لها، مردفة: "أحلى استقبال المصريين كثير خيرهم وكثر خير الرئيس السيسي".

وقال مسن فلسطيني، إنه أصيب في قصف مدفعي على المدرسة وأصيب في صدره، مردفًا: "الحمد لله الذي شاء أن نعالج على أيدي أطباء ماهرين، والقائمين على المعبر رفح قاموا بكل جهد بإخلاص وأمانة".

وكشفت سيدة عن أمنيتها بالعودة لأرضها، قائلة: "ما حسيت بالأمان إلا لما دخلت مصر، نتمنى هدنة ونرجع بيوتنا ننصب خيم، جنب بيوتنا اللي راحت، مفيش أجمل من أرض الواحد، المصريين كويسين وأهل رفح كويسين، لكن نريد نرجع لبيوتنا".

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