مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جانبية خطيرة لبعض لقاحات كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن حقيقة ظهور أعراض جانبية خطيرة لبعض لقاحات كورونا.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إنه لا يوجد دواء ليست له آثار جانبية، هذه قاعدة عامة، لكن الدراسة التي أجراها عالم في أستراليا على 99 مليون مواطن في جميع أنحاء العالم، وجد آثارًا جانبية للقاح بنسبة 76/ 100 في المليون من لقاح إسترازينكا، و1/ 100 من المليون من لقاح آخر، أي أن الآثار الجانبية في اللقاحين لا تزيد عن 2 /100 في المليون، وتوصل لقرار أن الفوائد الكبيرة التي نتجت عن استخدام لقاحات كورونا والحد من الإصابات والتداعيات الكبيرة، لا تقارن على الإطلاق بالنسبة البسيطة جدًا للآثار الجانبية للقاحات.

وأردف: "في مصر حصل ملايين البشر على لقاحات كورونا ولم نر أي شيء خطير".

وأوضح أن أي دواء به نشرة توضح الآثار الجانبية، وأي لقاح يمر بتجارب علمية وعملية حتى يصل للمواطن، وأي لقاح يستغرق عدة سنوات لإقراره، لكن عند انتشار جائحة كورونا بنسب إصابات ووفيات مرتفعة، سُجلت كل اللقاحات بصورة مستعجلة، وسمي تسجيل مؤقت ومستعجل، وبعد تلقيح ملايين الناس اكتشف بعض الآثار الجانبية لكنها طفيفة للغاية ولا تقارن بفوائد اللقاحات.

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