السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جانبية خطيرة لبعض لقاحات كورونا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن حقيقة ظهور أعراض جانبية خطيرة لبعض لقاحات كورونا.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إنه لا يوجد دواء ليست له آثار جانبية، هذه قاعدة عامة، لكن الدراسة التي أجراها عالم في أستراليا على 99 مليون مواطن في جميع أنحاء العالم، وجد آثارًا جانبية للقاح بنسبة  76/ 100 في المليون من لقاح إسترازينكا، و1/ 100 من المليون من لقاح آخر، أي أن الآثار الجانبية في اللقاحين لا تزيد عن 2 /100 في المليون، وتوصل لقرار أن الفوائد الكبيرة التي نتجت عن استخدام لقاحات كورونا والحد من الإصابات والتداعيات الكبيرة، لا تقارن على الإطلاق بالنسبة البسيطة جدًا للآثار الجانبية للقاحات.

وأردف: "في مصر حصل ملايين البشر على لقاحات كورونا ولم نر أي شيء خطير". 

وأوضح أن أي دواء به نشرة توضح الآثار الجانبية، وأي لقاح يمر بتجارب علمية وعملية حتى يصل للمواطن، وأي لقاح يستغرق عدة سنوات لإقراره، لكن عند انتشار جائحة كورونا بنسب إصابات ووفيات مرتفعة، سُجلت كل اللقاحات بصورة مستعجلة، وسمي تسجيل مؤقت ومستعجل، وبعد تلقيح ملايين الناس اكتشف بعض الآثار الجانبية لكنها طفيفة للغاية ولا تقارن بفوائد اللقاحات.

اقرأ أيضًا:

عوض تاج الدين: التطعيمات ضرورية لكبار السن لتعزيز المناعة وتقليل مضاعفات بعض الأمراض

كورونا لقاحات كورونا أعراض جانبية آثار جانبية تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

مواد متعلقة

القناة الأولى المصرية تبث قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

الأرصاد تفسر ظاهرة الأتربة الوردية وتحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

حفيدة الموسيقار عبدالوهاب ترد على شائعة بخله: "بيعيد علينا بقيمة 20 ألف جنيه"

خبير يكشف حقيقة مشاركة "فيسبوك" لصورك وفيديوهاتك.. ويحذر من أمر آخر

استشاري يكشف عن فوائد البليلة والفسيخ والمخلل وطريقة التحضير الصحية

بعد أزمة ميار الببلاوى والشيخ أبوبكر.. رمضان عبدالمعز يوجه رسالة للدعاة: "كلمتين لوجه الله"

محمود البزاوى يكشف مفاجأة عن دوره فى جودر: "الأب سبب فساد الأبناء"

محمود البزاوى عن دوره فى "مسار إجبارى": "الزواج بأكثر من واحدة قدرات"

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب