السبت 04 مايو 2024
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استشاري يكشف عن فوائد البليلة والفسيخ والمخلل وطريقة التحضير الصحية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، إن آباءنا وأجدادنا اخترعوا الفسيخ، والملوحة، وهي مفيدة جدًا للجسم، لكن بشرط تحضيرها بطريقة معينة تبقي البكتيريا النافعة وتقتل البكتيريا الضارة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإنسان عبارة عن كرة أرضية متحركة فيها شعوب تعارك شعوب، وهو ما يحدث بين البكتيريا الضارة والنافعة، والإنسان يحدد نتيجة الجولة من خلال سلوكه، لو دعمنا البكتيريا الضارة تكون نتيجتها وقوع المناعة، وشيخوخة مبكرة، لا نضارة ولا حيوية، وبداية للأمراض المزمنة وكثير من الأمراض النفسية والعقلية أحد أسبابها وقوع البكتيريا النافعة من الجسم".

ولفت إلى أن التغذية النمطية المصرية القديمة حافظت على البكتيريا النافعة، ومن هنا كان عمل الأسماك المملحة، والمخللات، والأغذية المنبتة، مثل الحلبة والقمح.

وأردف: "الحلبة المنبتة مفيدة لأن عملية الإنبات تجعل الإنسان  قادر على امتصاص المواد الفعالة، ويتكون بداخلها مواد يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، أما القمح البلدي يتم تنبيته بنقعه في المياه لمدة 36 ساعة، مع تغيير المياه كل 6 ساعات، فينمو جنين القمح ويعلى محتواه من فيتامين "إي"، مشددا على أن يكون القمح بلدي وليس مستورد". 

ولفت نزيه في حوار سابق إلى أن البكتيريا الضارة تموت عند وضع ملح بنسبة 2% من وزن الخضار، أما البكتيريا النافعة يمكن أن تبقى حتى إضافة ملح بنسبة 15%  من وزن الخضار، لهذا يجب ألا تتراوح الملوحة بين 10% و15% من وزن الخضار وليس وفقًا لكمية المياه المضافة.

وشدد على ضرورة عدم إضافة الخل لأنه يقضي على البكتيريا النافعة، مع ضرورة اختيار خضار سليم، وتنظيفه جيدًا، سواء كان قرنبيط، جزر، لفت، بنجر، زيتون، ويجب أن يُغمر بالمياه حتى لا تتكون الخمائر وكي لا تنمو بكتيريا لا هوائية، لذا يفضل وضع زيت على السطح، وأن يتم التمليح في برطمانات زجاج كي لا تتفاعل مع المأكولات.

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