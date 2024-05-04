بعد أزمة ميار الببلاوى والشيخ أبوبكر.. رمضان عبدالمعز يوجه رسالة للدعاة: "كلمتين لوجه الله"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه ليس هناك أفضل من الدعوة إلى الله بالقول الحسن، لا بالتشهير، وليس من عمل الدعاة محاكمة أحد.

رمضان عبدالمعز: من أخطأ ندعو لهدايته لا نشهر به

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كلمتين لوجه الله، ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين، نحن دعاة لا قضاة، لا نحكم على أحد، ولو فلان عمل حاجة غلط بنقول ربنا يعفو عنه، لا نشهر به ولا نحاكمه".

وأردف: "ربنا بيقول لسيدنا النبي "فذكر"، ولو حضرتك ماشي على نهج النبي وتتبعه، تبقى مذكر، حدود صلاحيات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مذكر، ربنا قال "فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم".

وتابع: "من تولى وكفر فيعذبه الله، لا أنا ولا أنت اللي هيحاكمه، نحن دعاة واعظون نحاول نبقى مصلحين، والفاعل هو ربنا، أما أنت عايز تكتب تكتب اكتب رسالة دعوية، وليس حكمية، لا تقول هذا في الجنة وهذا في النار، ما أجمل أن نكون دعاة إلى الله، فالله والملائكة يصلون على معلم الناس الخير".

واستطرد: "الشتم ومحاكمة الناس ليس من شأن الدعاة، وإنما يوم القيامة اسمه يوم الفصل، والنبي علمنا من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه".

أزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر

تأتي كلمات الشيخ رمضان عبدالمعز، بعد أيام من أزمة الفنانة ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبوبكر، حيث قدمت ميار بلاغًا ضد الشيخ، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.

من ناحيته، تقدم محامي الشيح محمد أبوبكر اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، يتهمها بالتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة.

وكان الشيخ محمد أبوبكر نشر عبر صفحته فيديو بعنوان "اتطلقت من زوجها 11 مرة؟! الشيخ محمد أبوبكر يرد على الفنانة ميار الببلاوي"، وقال فيه إن الإتيان بمحلل للعودة للزوج بعد نفاد عدد مرات الطلاق، هو زنا، وردت ميار الببلاوي، بأنها لم تتزوج أبدًا بمحلل، وأن كل زواج والآخر تخلله عدد من السنوات، وكانت الظروف تجمعها مجددًا بزوجها الأول بعد طلاقها، ولم تسع لذلك.

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