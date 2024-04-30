أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

بعد اتهامها بالزنا..

أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل خلال الساعات الماضية بأزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر عقب خروجها في "لايف" باكية بعد تصريحاتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" حول طلاقها 11 مرة من زوجها، ليرد "أبو بكر" عليها بأن ما تقوله يعد زنا.

ميار الببلاوى: خاض فى شرفى وبينى وبينه القانون

وقدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي بلاغًا للنائب العام ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.

وقال دفاع الفنانة مميار الببلاوى في بلاغه: تسبب الشيخ محمد أبو بكر لها ولابنها في الضرر النفسي، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا.

وأردف دفاع الفنانة مميار الببلاوي: الشيخ محمد أبو بكر يعلم ومدرك ما يفعله من سب وقذف لسيدة متزوجة، واصفًا إياها بالزانية، وزوجها بالديوث، وقد استطال في حديثه لشرف وسمعة الفنانة ميار الببلاوي.

محمد أبوبكر: مفضحتش حد

من جانبه، خرج الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر، ليرد على أزمته مع الفنانة ميار الببلاوي، بعد تحريرها بلاغا ضده ردًا منها على اتهامها بالزنا.

وقال "أبو بكر" في لايف عبر صفحته الشخصية: طلعت وقلت في فيديو سابق للدكتورة سعاد صالح لو سمحتي اقعدي في بيتك وبينت دا، وفي فيديو علقت على لقاء الفنانة ميار الببلاوي، في أحد البرامج، اللي تناول بعض القضايا، التي لا تليق ولا تناسب الشرع، لكن تحدثت في أمرين فقط.

وواصل محمد أبو بكر: لم أذكر الشخص خالص، وتعلمنا في الأزهر الحكم على المعين والحكم على الشخص، فقضية هذا الفعل قلت حرام، لكن فلانة مقدرش أقولها ومذكرتهاش.

وقال محمد أبو بكر: ذكرت اسمها؛ لأنها المتحدثة وهي من صرحت وتكلمت، وأنا وقفت عند نقطتين مهمتين، وهي الطلاق 11 مرة وهي قالت صح اتطلقت 11 مرة، وعن سؤال هل رجعت بمحلل، الأستاذة ميار قالت مرجعتش بمحلل.

وأكمل محمد أبو بكر: وقفت عند 11 مرة طلاق وبينت حكم الشرع والطلاق كام مرة، وبينت كلمة المحلل، اللي الفنانة ميار قالت حرام المحلل.

واستكمل: مفضحتش حد، فيه فرق بين تصريح حضرتك في السر وتصريح في العلن، والمقصود بحضرتك الأستاذة ميار الببلاوي اللي طلعت وصرحت في العلن، وطالما التصريحات دخلت بيوتنا، فلابد أن يدخل الرد بيوتنا.

عقوبة السب والقذف

شرحت الدكتورة نهى الجندي المحامية احتمالية تعرض الشيخ محمد أبو بكر للحبس في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من الفنان ميار الببلاوي بسبها وقذفها والتشهير بها، حيث نص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب، وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر، أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون الإنترنت تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه؛ لأن قانون الإنترنت يعتبر جريمة السب والقذف هي عبارة عن مجموعة من الجرائم وضع لكل جريمة منها شروطا.

عقوبة التشهير

وقالت "الجندي" إن التشهير لا يكون تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لا يكون تشهيرًا، موضحة: لكى تقوم جريمة التشهير، لا بد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.

أما عن العقوبة، فتتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانونًا، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.