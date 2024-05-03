محمد موسى يدحض ادعاءات الشيخ محمد أبوبكر ضد ميار الببلاوي: "بلاش الأعراض"

دافع الإعلامي محمد موسى، عن الإعلامية ميار الببلاوي، ودحض ادعاءات الشيخ محمد أبو بكر، ضدها والتي يزعم فيها أنها عادت إلى زوجها بمحلل.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم": "ميار الببلاوي تزوجت منتج سعودي عام 1996 واستمر لمدة عام فقط، وانفصلت بعد سنة، وتزوجت للمرة الثانية في عام 1999 وأنجبت ابنها محمد وانفصلت عنه 2003، ثم عادت إلى زوجها الأول 2007 أي بعد 10 سنوات من انفصالها، واستمر زواجها لمدة 5 سنوات وانفصلت عنه في 2012، وبعدها تزوجت من رجلين آخرين، ثم عادت إلى زوجها السعودي منذ عام، فأين واقعة بطلان الزواج التي قلبت السوشيال ميديا بها يا مولانا؟ وهب بين زيجتها الأولى والثانية لنفس الزوج 11 سنة؟".

وأضاف موسى: "ميار الببلاوي تزوجت أكثر من مرة لأنها كانت تحلم أن تكون أم وتنجب أخًا لابنها، والسؤال لك يا مولانا هل فرغت من شئون الدعوة للخوض في أعراض الناس؟ هل استمعت لميار الببلاوي أو سألتها عن تفاصيل الـ11 مرة، أم أخذت كلامك من حلقة العرافة، هل تبينت من تفاصيل الطلاق؟ والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".

وأردف: "كلامي للشيخ لو عرفت الحقيقة ستعلن ندمك، وأدعوك للتوبة، لكنه بيتفاخر أنه لن يعتذر إلا إذا برأه القضاء، وأقول لن تتبرأ لأنك ارتكبت جريمة تشهير وسب وقذف للمحصنات متكاملة الأركان، ونحن لا نهاب أحد ولا نتحدث بدون مستندات، نقوم بعملنا بمهنية وأمانة وضمير".

اقرأ أيضًا: