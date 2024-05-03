الجمعة 03 مايو 2024
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مصطفى بكري يشكر "المتحدة" لعرض فيلم السرب في قصور الثقافة بأسعار رمزية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه  الإعلامي مصطفى بكري، الشكر والتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاتخاذها قرار عرض فيلم السرب في قصور الثقافة بأسعار تذاكر رمزية لأن الهدف توعوي وليس ربحي.

وقال خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تحية وتقدير لمنتجي الفيلم الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في الأفلام الوطنية، الفيلم تم تحضيره بصورة عالية الدقة وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية".

ولفت بكري، إلى أن فيلم السرب يتناول أحداث حقيقة لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة في إحدى المدن الليبية بعد ارتكاب داعش جريمة قتل 21 مصريا قبطيا، ويتناول الفيلم عمل الجهات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا بالتنسيق مع القوات العسكرية الليبية.

وأضاف بكري: "الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا سريعا بتوجيه ضربة لأخذ حق الشهداء، بعد اعتداء داعش على المصريين، وكانت العملية التي نفذها الطيران المصري في غمضة عين يعكس جاهزية القوات المسلحة لأي عملية للدفاع عن الأمن المصري، وتثبت أن الشعب المصري له درع وسيف يكون رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بأبناء مصر".

فيلم السرب

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" نخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم: النجم أحمد السقا بدور على المصري، الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم: آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي ويقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم ويقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

 

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