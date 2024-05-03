الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حامد فارس: مصر قدمت 87% من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما قامت به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية لم تقم به أي دولة في العالم على كافة المحاور، سواء تاريخيًا أو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة الحالية.

ولفت خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية دينا عصمت على شاشة "دي إم سي"، إلى أن الرئيس السيسي أكد في عام 2014 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضررة تنفيذ حل الدولتين، والقاهرة تقوم بكل الجهود لإنفاذ المساعدات، كما أن القاهرة قدمت 87% من المساعدات الإغاثية التي دخلت قطاع غزة، وباقي دول العالم قدموا 13% فقط.

مصر قامت بالإنزال الجوي للمساعدات في غزة بسبب التعنت الإسرائيلي

وأشار إلى أن القاهرة نجحت في جولة المفاوضات الأولى، للتوصل لهدنة لتبادل الأسرى والمحتجزين وكان ضمن الاتفاقية إنفاذ المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة، وعند مواصلة إسرائيل تعنتها في إنفاذ المساعدات، قامت القاهرة بالإنزال الجوي للمساعدات لرفع المعاناة عن الأشقاء سواء في الشمال أو الوسط أو  الجنوب.

وأوضح أن حكومة الحرب يمارس عليها ضغوط حقيقية، من المجتمع الدولي، لكن التمثيلية الهزلية بين إيران وإسرائيل عطلت الضغط الدولي على حكومة الاحتلال، فأصبحت إسرائيل تلعب دور الضحية، إلا أنها حققت خسائر تقدر بـ63 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الكثير من القطاعات توقفت عن العمل لعدم وجود عمالة.

القضية الفلسطينية السيسي الرئيس السيسي المساعدات المساعدات الاغاثية غزة

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