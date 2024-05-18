السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجهولان يمزقان جسد شاب لسرقة "موبايله" فى حلوان

طعن
طعن

شاب في العقد الثالث من عمره أغلقت كل الأبواب في وجهه ولديه طفلان وضاقت به الدنيا بسبب تركه العمل، وفي ظل زيادة احتياجات منزلة وأطفاله قرر أن يبيع هاتفه المحمول، وآخر ما يملك في هذه الدنيا حتى يلبي احتياجات أطفاله إلا أن القدر أوقعه في طريق شابين معدومي الضمير استدرجاه ومزقًا جسده بسلاح أبيض وسرقا منه الهاتف ثم ألقياه على الطريق بدائرة قسم شرطة حلوان ولاذا بالفرار، الشاب أحمد رضا ضحية مجرمين والذي طالب وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإعادة حقه ودمائه التي سالت وجسده الذي تمزق علي يد هؤلاء المجرمين. 

 

المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة للدستور 

أحمد رضا شاب يبلغ من العمر 35 عامًا مقيم بمنطقة المستعمرة بحلوان، كان يعمل أمين  مخزن في إحدي شركات القطاع الخاص، وأصبح عاطلًا عن العمل منذ عدة أشهر، وبدأ في صرف جميع أمواله ليلبي احتياجات أسرته وصغاره، وعندما ذهب له ابنه الأكبر والذي لم يتعد عمره الـ13 عامًا وطلب منه عدة طلبات قررت بيع آخر ما يملك وهو هاتفه المحمول لتلبية احتياجات ابنائه، وقام بعرض هاتفه على المتجر الخاص بالفيسبوك وهنا كانت بداية رحلة تمزيق جسده.

روى المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه في يوم 30 أبريل الماضي عقب إعلانه عن رغبته ببيع هاتفه المحمول عن طريق الفيسبوك جاءه اتصال من أحد الشباب وطلب منه شراء الهاتف واتفقوا علي المقابلة بمحطة مترو حلوان لمعاينة الهاتف ولكنه تفاجأ بمماطلة من الشاب وطلب منه مقابلته بمكان مهجور بجوار متحف الشمع بحلوان لكنه رفض وعقب عدة مكالمات اتفق معه المتهم علي إرسال موقع منزله عن طريق  الواتساب، وبالفعل وصل إليه بعد عدة ساعات وعندما وصل إليه قام بمعاينة الهاتف في الشارع وطلب منه الركوب معه في سيارته التي كان زجاجها مانعًا للرؤية بزعم تجربة الهاتف في شاحن السيارة وعقب ركوبه شعر بوجود شخص في الكنبة الخلفية مختبئ وعندما نظر خلفه وشاهد المتهم الثاني في الخلف يرتدي كمامة علي وجهه أشهر المتهم سلاح أبيض "كتر" في وجهه قائلًا: "سيب التليفون وانزل بدل ما أفضي مصارينك" ولكن المجني عليه قاوم المتهمين حتي مزقا جسده واصاباه بقطع في أوتار اليد والوريد وجرح قطعي بالبطن 61 غرزة استدعي دخوله إلي غرفة العمليات لمدة 5 ساعات.

وأوضح المجني عليه أنه أصيب بنزيف حاد عندما ألقياه من السيارة ولاذا بالفرار وبحوزتهما هاتفه المحمول وقام الأهالي بنقله إلي مستشفي النصر العمالي لمحاولة إسعافه وعقب تماثله للشفاء تقدم المجني عليه بتحرير محضر بقسم شرطة حلوان يحمل رقم 7880 جنح لسنة 2024.

أحمد رضا امين مخزن إحدى شركات القطاع رغبته ببيع هاتفه المحمول لمعاينة الهاتف بقسم شرطة حلوان

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