الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أمنت النيابة العامة أحراز قضية "سفاح التجمع"؟

سفاح التجمع
سفاح التجمع

« بعيدًا عن أوراق التحقيقات وفي مظروف خاص».. هكذا حرصت النيابة العامة في قضية كريم محمد سليم، وشهرته «سفاح التجمع» على تأمين أحراز القضية من التلاعب أو الإهدار.

 

إثبات التهمة على سفاح التجمع

فـ 19 فيديو وحرز في مظروف خاص وضعتهما النيابة العامة في مظروف خاص بعيدًا عن أوراق التحقيقات واحتفظت بها بشكل خاص بسبب أنها تخدش الأعراض ولأهميتها في إثبات التهمة على المتهم.

 

مظروف خاص

وكشفت النيابة - خلال جلسة محاكمة السفاح- أنها احتفظت بالأدلة التي تدين المتهم ومقاطع الفيديو المتحفظ عليها من هاتفه المحمول والمعاينة التصويرية التي مثل بها المتهم جرائمه وفقًا لما ارتكبها بالصوت والصورة باريحية تامة ودون أي تهديد أو إكراه وهذا ما يظهر عليه وكل ذلك منفصل عن أوراق التحقيقات وحرصت على تسليمها للمحكمة بنفسها.

 

طرق معاشرة شاذة للضحايا

وطلبت النيابة أن تكون فض الأحراز في جلسة سرية لأنها تخدش الأعراض لما تحتويه من مقاطع عنيفة لطرق معاشرة المتهم الشاذة وخاصة أنها تشمل هواتف محمولة خاصة بالمتهم وجهاز لاب توب ووحدة تخزين هارد وكارت ميموري.

كما أن الأحراز بها محاضر المشاهدة التي شاهدتها النيابة وتم تحريرها لأن بها أدلة رقمية، وجميع الأحراز أقر بها المتهم.



معاشرة الموتى

جاء في أمر إحالة القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، مقيدة برقم 1279 لسنة 2024 القاهرة الجديدة، أن المتهم "كريم. م. س" 37 سنة، مدرس إنجليزي، في دائرة القطامية في أيام 15 نوفمبر 2023، و8 أبريل، و15 مايو 2024، قتل المجني عليهن نورا - مجهولة الهوية، رحمة أحمد صابر، وأميرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار.

سفاح التجمع قضية كريم محمد سليم التلاعب أو الإهدار تخدش الأعراض

مواد متعلقة

تأكيدًا لـ "الدستور".. محمد صلاح العزب يعلن تعاقده على مسلسل "سفاح التجمع"

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"