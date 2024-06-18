كيف أمنت النيابة العامة أحراز قضية "سفاح التجمع"؟

« بعيدًا عن أوراق التحقيقات وفي مظروف خاص».. هكذا حرصت النيابة العامة في قضية كريم محمد سليم، وشهرته «سفاح التجمع» على تأمين أحراز القضية من التلاعب أو الإهدار.

إثبات التهمة على سفاح التجمع

فـ 19 فيديو وحرز في مظروف خاص وضعتهما النيابة العامة في مظروف خاص بعيدًا عن أوراق التحقيقات واحتفظت بها بشكل خاص بسبب أنها تخدش الأعراض ولأهميتها في إثبات التهمة على المتهم.

مظروف خاص

وكشفت النيابة - خلال جلسة محاكمة السفاح- أنها احتفظت بالأدلة التي تدين المتهم ومقاطع الفيديو المتحفظ عليها من هاتفه المحمول والمعاينة التصويرية التي مثل بها المتهم جرائمه وفقًا لما ارتكبها بالصوت والصورة باريحية تامة ودون أي تهديد أو إكراه وهذا ما يظهر عليه وكل ذلك منفصل عن أوراق التحقيقات وحرصت على تسليمها للمحكمة بنفسها.

طرق معاشرة شاذة للضحايا

وطلبت النيابة أن تكون فض الأحراز في جلسة سرية لأنها تخدش الأعراض لما تحتويه من مقاطع عنيفة لطرق معاشرة المتهم الشاذة وخاصة أنها تشمل هواتف محمولة خاصة بالمتهم وجهاز لاب توب ووحدة تخزين هارد وكارت ميموري.

كما أن الأحراز بها محاضر المشاهدة التي شاهدتها النيابة وتم تحريرها لأن بها أدلة رقمية، وجميع الأحراز أقر بها المتهم.





معاشرة الموتى

جاء في أمر إحالة القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، مقيدة برقم 1279 لسنة 2024 القاهرة الجديدة، أن المتهم "كريم. م. س" 37 سنة، مدرس إنجليزي، في دائرة القطامية في أيام 15 نوفمبر 2023، و8 أبريل، و15 مايو 2024، قتل المجني عليهن نورا - مجهولة الهوية، رحمة أحمد صابر، وأميرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار.