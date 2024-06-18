الداخلية تكشف ملابسات ادعاء شخص بمحاولة القبض عليه دون وجه حق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمنًا ادعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته "عدد كبير من أقراص عقار التامول المخدر - ⁠سلاح أبيض"

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبتحصله عليها من أحد العناصر الجنائية "ناشر مقطع الفيديو" سبق اتهامه في "18" قضية أبرزها "اتجار بالمخدرات".

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو).

وبتاريخ 18 يونيو تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بمنطقة أوسيم وبحوزته عدد من أقراص عقار التامول المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقيامه بتصوير مقطع الفيديو لغل يد رجال الشرطة عن ملاحقته وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.