الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب غرقًا فى مياه النيل بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ  شاب أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه النيل تحديد بمنطقة الكمب الخزان بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعه 

تلقى غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بغرق شاب فى النيل تحديد بمنطقة الخزان وذلك أثناء السباحة، للهروب من درجة حرارة الطقس، وعلي الفور تم إبلاغ فرق الإنقاذ النهري التي علي الفور نجحت في انتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الغريق يدعى يوسف نجم الدين محمد عبدالوهاب  20 سنة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان مصرع شاب غريق نهر النيل منطقة الكمب

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