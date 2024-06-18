الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. " كاس" تلزم اتحاد الكرة بإيقاف عقوبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز

الشيبي
الشيبي

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إيقاف عقوبة محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، المفروضه عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأقرت كأس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة الشحات ولاعب بيراميدز، لتلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فورا عن الدولي المغربي.

وأصدرت كاس قرارا رفع الإيقاف عن الشيبي، بعد ٢٤ ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وجاء قرار كاس ليصدم اتحاد الكرة الذي رفض خلال الساعات الماضية منح مسئولي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة اللاعب لحين البت في الاستئناف المقدم من الشيبي ضد عقوبته.

وطالب بيراميدز الحصول على إفادة رسمية من الجبلاية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.

خطاب كاس لاتحاد الكرة

 

 

كأس بيراميدز محمد الشيبي الشيبي الاهلى الشحات

مواد متعلقة

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

كيف أمنت النيابة العامة أحراز قضية "سفاح التجمع"؟

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"