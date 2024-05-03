الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية يكشف لماذا تعرقل حكومة نتنياهو تنفيذ الهدنة في غزة؟

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تقوم بكل ما يلزم للضغط على إسرائيل لإنفاذ هدنة يحتاجها ما لا يقل عن 2.5 مليون فلسطيني في غزة، بعد أن أصبحت الحياة هناك مستحيلة.

وأضاف  خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية دينا عصمت على شاشة "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تتحرك حركات مكوكية، وصنعت القاهرة فرصة استثنائية لإثناء إسرائيل عن القيام بعملية عسكرية في رفح، ونجحت القاهرة في الضغط على إسرائيل لكي يتم إنفاذ الهدنة وتنفيذ المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني،  وتم الاتفاق على عودة سكان الشمال، لكن ما يعرقل الهدنة هو عدم التوافق بين مطالب حماس بوقف شامل للحرب، ومطالب إسرائيل أن تكون هدنة مؤقتة.

وأردف: "لا يمكن يتم وقف شامل لإطلاق النار لأن حكومة نتنياهو يدركون  لأنه بانتهاء الحرب سيتم محاكمتهم جنائيا، وهناك تصدع كبير في الداخل الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه على حماس أن تعي أن استمرار الحرب يؤثر على حياة الناس في غزة، والشعب الفلسطيني يرغب في التقاط الأنفاس بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 200 يوم، كما أن الهدنة يمكن أن تؤسس لواقع جديد يفضي لوقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح أن إسرائيل إذا فوتت فرصة الهدنة ستقول إن حماس تتذرع بعدم وقف الحرب وتضع العراقيل، وتفقد المقاومة حالة الزخم التي صنعتها الدولة المصرية وجعلت كل دول العالم تطالب بعدم إقدام إسرائيل على عملية برية في رفح، وضرورة أن تكون هناك هدنة إنسانية.

هدنه غزة اليوم شيرين عفت الحرب حماس

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