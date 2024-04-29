استشاري يحذر من البقاء في التكييف لوقت الطويل: "الجسم محتاج للحر"

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، من خطورة البقاء في التكييف معظم الوقت، وعدم منح فرصة للجسم للبقاء في الحر والتعرق.

وقال خلال حديثه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن التعرق ضروري لصحة الإنسان لإخراج الصوديوم الزائد من الجسم، وعند عدم منح الجسم فرصة للتعرق سيتحفظ بالصوديوم، ويعبء الجسم مياه بداخله.

وأردف: "الجسم يخزن مياه من الرفاهية، ويجب تقليل الرفاهية للتمتع بصحة جيدة، للتخلص من المياه نحتاج للحركة وشرب مياه، وأعيش في الحر".

وأشار إلى ان الفسيخ أكلة صحية ومفيدة لو تعاملنا معها بالأصول، مع جرعة لمون وجرعة بصل، جرجير وخس، ملانة".

وشدد على ضروة تمليح الفسيخ في المنزل، كالتالي: "غسل السمك، ونشره 10 ساعات كحد أقصى الذيل في الأعلى والرأس لأسفل لتصفية الدم، ثم يتم تجفيفه، واستخدام 10% من وزن السمك ملح خشن مع شطة، تملأ الخياشيم وفم السمكة، وتلف السمكة في ملح، ثم تلف في أكياس نيلون.

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