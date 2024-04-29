خالد الجندي: "إللي بيقرأ القرآن بيبان في وشه"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يقرأ القرآن يكون الأمر واضحًا على وجهه.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "اللي قاعدين في النعيم وشهم بيبان عليه، اللي بيقرأ قرآن وبيصلي بيبان في وشه، لا أقصد الزبيبة، ولكن ربنا بيقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة".

وأشار إلى قصيدة للإمام الشافعي يقول فيها: "إن العيون على القلوب شواهد.. فبغيضها لك بين وحبيبها، وإذا تلاحظت العيون تفاوضت.. وتحدثت عما تجن قلوبها، ينطقن والأفواه صامتة فما.. يخفى عليك بريئها ومريبها".

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