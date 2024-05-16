25 كاميرا وطائرة درون لنقل نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الترتيبات اللازمة لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية المقامة يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

وعقدت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون عدة اجتماعات، الأسبوع الماضي، مع مسئول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف CAF" لتحديد متطلباته في مباراة النهائي وعدد الكاميرات المطلوبة ومطالب الكاف واحتياجاته للمباراة لإخراجها بالشكل اللائق.

من جانبها شددت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، على ضرورة الالتزام بالمعاير المهنية وضوابط تغطية المباراة وأصدرت توجيها للبرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية بالالتزام بمعايير البث والإخراج الذى حددها مسئول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي السياق، اجتمعت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون مع محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية وكل من أسامة الهوارى، المدير الفني، ووليد فاروق، المدير الإداري، وسها الباهي رئيس الإدارة المركزية للتصوير ورئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لتوفير الإمكانات لهذه المباراة وما يحتاجه الكاف ورفع شعار لا للتعصب في ظل أهمية المباراة الجماهيرية، فضلا على تأثيرها لحضور جماهيري كبير لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأكدت أهمية الخروج للمباراة في ظل الإمكانات التي وفرتها الهيئة الوطنية للإعلام للمباراة من سيارة بث على أعلى مستوى ومزوده بأفضل الإمكانات الحديثة، خاصة أن المباراة ذات أهمية جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي وإفريقيا وتعكس صورة مصر أمام العالم.

وأشارت نائلة فاروق رئيس التلفزيون على عمل بروفة نهائية يوم السبت المقبل الموافق 18 /5 /2024 بعد تركيب الكاميرات والأجهزة باستاد القاهرة والتنسيق مع وجود مسئولي الـ"كاف" وعمل لجنة من اليوم على مدار 24 ساعة لحل أى مشكلة تواجه فريق العمل لإخراج المباراة بشكل عالمي يليق باسم وسمعة الإعلام المصري؛ حيث يتم كذلك إذاعة المباراة على قناة TIME SPORTS الأرضى.

وأوضح محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية بأنه سوف يتم نقل المباراة بواسطة نحو 25 كاميرا وكاميرا طائرة "درون" وسياراة إذاعة خارجية 4 -K لإخراج المباراة بالشكل الأمثل.