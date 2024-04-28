وزير الاتصالات يكشف عن الدخول فى تحالفات دولية لإنشاء 6 كابلات بحرية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معظم دول غرب آسيا تعتمد على الكابلات البحرية المارة من مصر للتواصل مع أوروبا في تبادل البيانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كان عندنا 13 كابل محلي، ودخلنا في تحالفات دولية لإنشاء 6 كابلات أخرى، تكلفة الكابل الواحد تتراوح بين مليار لـ2 مليار دولار".

وأوضح، أن مصر تأخذ رسوم عبور أشبه بقناة السويس، ورسوم عبور لتمرير البيانات عبر الكابلات، لافتًا إلى أن الشبكة المحلية لنقل البيانات التي أنشأت من 20 سنة بلغت 2700 كيلومتر، وفي سنة واحدة تم مضاعفتها، وإنشاء 2650 كيلومترا أخرى.

وأردف: "مضاعفة شبكة الكابلات هدفه ثبات واستقرار للخدمة المقدمة للدول المعتمدة عليك في خدمة الإنترنت، مما يوفر قدرة تنافسية لطلب مقابل أكبر لتمرير البيانات".