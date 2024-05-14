الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل فريق مانشستر سيتى ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، على استاد "توتنهام"، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى فريق مانشستر سيتى، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، التي يحتلها أرسنال، ومن ثم الدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي.

ويخوض فريق مانشستر سيتى مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فولهام برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وفي حال فوز مانشستر سيتى على توتنهام، فإنه سيُعزز فرصته في حصد لقب البريميرليج بشكل كبير في ظل صراعه الشرس مع أرسنال، مع تبقي جولة واحدة أخيرة قبل انتهاء منافسات المسابقة، والتي ستحسم الفائز باللقب.

صراع على القمة بين مانشستر سيتى وأرسنال

ويترقب فريق أرسنال هذا اللقاء الناري، إذ يرغب في تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام توتنهام، من أجل الاستمرار على قمة الدورى الإنجليزى.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 85 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، الذي يأمل في حصد لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ عام 2004.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، وإيقاف قطار انتصارات مانشستر سيتى، مستغلًا في ذلك عاملى الأرض والجمهور.

ويحاول فريق توتنهام هوتسبير الاقتراب من اقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، أو الحفاظ على مركزه المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد على الأقل.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء بعدما خسر أمام ليفربول بنتيجة 2- 4، قبل أن يفوز على بيرنلي بهدفين مقابل هدف في الجولتين الماضيتين من الدورى الإنجليزى.

ويحتل فريق توتنهام حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 63 نقطة.

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