الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيناريوهات تتويج مانشستر سيتى وأرسنال بلقب الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يسدل الستار على الدورى الإنجليزى الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة، التي تشهد منافسة قوية بين مانشستر سيتى حامل اللقب ووصيفه أرسنال.

وكان السيتي اعتلى صدارة البريميرليج أمس بفوزه الكبير على فولهام برباعية وأصبح الفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الـ 83 نقطة الذي يلعب الليلة ضد مانشستر يونايتد.

وفقد ليفربول المنافسة بشكل رسمي أمس مع السيتي وأرسنال بعد فوز مانشستر الذي أصبح 85 نقطة في الصدارة، حيث أقصى عدد نقاط يصل لها الريدز 84 نقطة.

سيناريوهات تتويج السيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ويتبقى لقاءين للسيتي حيث يواجه توتنهام خارج ملعبه بينما يستضيف في الجولة الأخيرة وست هام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يلعب أرسنال ضد اليونايتد على ملعب الأخير، بينما يستضيف إيفرتون في الإمارات في الجولة الأخيرة.

السيناريو الأول لتتويج السيتي هو الفوز في مباراتي توتنهام ووست هام دون النظر لنتائج مباريات أرسنال وحينها سيكون 91 محافظًا على فارق النقطتين.

السيناريو الثاني هو تعثر أرسنال اليوم وفوز السيتي على توتنهام في اللقاء المؤجل ليتوج رسميًا باللقب حيث سيصبح الفارق خمس نقاط قبل الجولة الأخيرة.

أما السيناريو الثالث هو تعادل أرسنال مع اليونايتد وفوز السيتي على توتنهام، وحينها أيضًا سيتوج السيتي قبل الجولة الأخيرة حيث سيصبح نقاطه 88 وأرسنال 84.

أما أرسنال سيكون عليه الانتظار للجولة الأخيرة للتتويج باللقب، حيث سيكون أول سيناريو حال خسارة السيتي ضد توتنهام وفوزه على اليونايتد حينها سيتصدر بفارق نقطة.

أما السيناريو الثاني هو تعادل توتنهام مع السيتي وفوز أرسنال على اليونايتد، وحينها سيتصدر الجانرز بفارق الأهداف حيث يمتلك أفضلية بفارق هدفين.

وأخيرًا حال خسارة السيتي لقائي توتنهام ووست هام، سيتوج أرسنال باللقب حال التعادل والفوز، في المباراتين المقبلتين.

الدورى الانجليزى مانشستر سيتى ارسنال البريميرليج ليفربول

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