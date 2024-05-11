خطوة للتتويج.. السيتي يكتسح فولهام ويتصدر الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي نظيره فولهام برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت ليقترب خطوة من اللقب.

وتصدر السيتي البريميرليج برصيد 85 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، بينما وقع فولهام بالمركز الـ 13 بـ 44 نقطة.

أحرز هدف الشوط الأول جوسكو جفارديول بالدقيقة 13، بعد مجهود فردي وفاصل مهاري أنهاها على يمين لينو.

وفي الشوط الثاني سجل فيل فودين الهدف الثاني بالدقيقة 59 قبل أن يعود جفارديول بالدقيقة 71 ويضيف ثاني أهداف وينهي الرباعية جوليان ألفاريز من ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة.

وأكمل فولهام الدقائق الأخيرة منقوصًا بعد طرد عيسى ديوب بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وجاء تشكيل مانشستر سيتى الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي - يوشكو جفارديول.

خط وسط الملعب: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كيل والكر، جون ستونز، ماتياس نونيز، ريكو لويس، جوميز، جيريمي دوكو، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".