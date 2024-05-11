السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على فولهام بهدف جفارديول

جفارديول
جفارديول

تقدم مانشستر سيتي على نظيره فولهام، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف الشوط الوحيد جوسكو جفارديول بالدقيقة 13، بعد مجهود فردي وفاصل مهاري أنهاها على يمين لينو.

تشكيل مانشستر سيتى ضد فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتى الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي - يوشكو جفارديول.

خط وسط الملعب: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كيل والكر، جون ستونز، ماتياس نونيز، ريكو لويس، جوميز، جيريمي دوكو، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام في الدورى الإنجليزى الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، برصيد 83 نقطة.

بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

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