تشكيل مانشستر سيتى.. هالاند يقود الهجوم ضد فولهام فى الدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام في الدورى الإنجليزى

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فولهام، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل مانشستر سيتى ضد فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتى الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي - يوشكو جفارديول.

خط وسط الملعب: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كيل والكر، جون ستونز، ماتياس نونيز، ريكو لويس، جوميز، جيريمي دوكو، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام في الدورى الإنجليزى الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، برصيد 83 نقطة.

بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.