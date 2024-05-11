بعد إعلان رحيله عن باريس.. كواليس انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد

لا حديث يعلو في الوقت الحالي فوق قرار النجم الفرنسي كيليان مبابى بالرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأعلن كيليان مبابي خلال الساعات القليلة الماضية، في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي أصبح مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وتحقيق حلمه بارتداء القميص الملكي في الموسم الجديد.

كواليس انتقال مبابي إلى ريال مدريد

بدأت قصة مستقبل كيليان مبابي منذ صيف 2022، عندما أراد تحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، في ظل الرغبة المتبادلة من قِبل إدارة النادي الملكي.

ولكن على عكس المتوقع، قرر كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024.

ورغم تجديد عقده، لم يتوقف الحديث عن مستقبل مبابي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى فريق النادي المدريدي في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده، في ظل إصرار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم الصفقة لصالحه.

رومانو يكشف تفاصيل اقتراب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن مبابي توصل لاتفاق نهائي بالفعل بالانضمام إلى ريال مدريد.

وقال الصحفي "رومانو" في فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن مبابي قام بشراء منزل في العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الملكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد رومانو، أن مبابي لن ينظر إلى أي عروض أخرى من كبار الأندية في مختلف الدوريات؛ لأن هدفه هو ارتداء القميص الأبيض فقط.

وأضاف رومانو، أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيكون أقل بكثير من الذي يتقاضاه حاليًا مع باريس سان جيرمان، إذ سيكون قريبًا من الراتب الذي يحصل عليه ثنائي الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام.

في المقابل، يُجهز نادي ريال مدريد حاليًا لإعلان خاص واستقبال مميز لتقديم كيليان مبابي أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يُقام حفل وداع مبابي في ملعب "حديقة الأمراء"، عقب مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي.