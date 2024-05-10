الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كيليان مبابى يعلن موعد رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)

مبابي
مبابي

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو 2024 الجاري.

ونشر مبابي منذ قليل، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يعلن من خلاله رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الساعات القليلة الماضية، عن قيام مبابي بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده وأن قراره النهائي هو الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يقام حفل وداع مبابي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره تولوز يوم الأحد المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الفرنسي.

وسبق أن أشارت لو باريسيان في تقرير نشرته قبيل مباراة بروسيا دورتموند إلى أن قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان نهائي ولن يتأثر بنتيجة المباراة ضد دورتموند، موضحة أنه اختار بالفعل رقم قميصه مع ريال مدريد وهو الرقم 10.

وارتبط اسم مبابي بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي الصفقة التي كان ريال مدريد قريبًا من حسمها في 2022 قبل أن يوقع مبابي على العقد الجديد مع النادي الباريسي.

اقرأ أيضا.. الأحد.. باريس سان جيرمان يودع مبابي في حديقة الأمراء

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي يودع باريس سان جيرمان ريال مدريد الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

الأحد.. باريس سان جيرمان يودع مبابي في حديقة الأمراء

لو باريسيان: رحيل مبابي نهائي والكشف عن رقم قميصه في ريال مدريد

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام