كيليان مبابى يعلن موعد رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو 2024 الجاري.

ونشر مبابي منذ قليل، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يعلن من خلاله رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الساعات القليلة الماضية، عن قيام مبابي بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده وأن قراره النهائي هو الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يقام حفل وداع مبابي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره تولوز يوم الأحد المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الفرنسي.



وسبق أن أشارت لو باريسيان في تقرير نشرته قبيل مباراة بروسيا دورتموند إلى أن قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان نهائي ولن يتأثر بنتيجة المباراة ضد دورتموند، موضحة أنه اختار بالفعل رقم قميصه مع ريال مدريد وهو الرقم 10.



وارتبط اسم مبابي بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي الصفقة التي كان ريال مدريد قريبًا من حسمها في 2022 قبل أن يوقع مبابي على العقد الجديد مع النادي الباريسي.

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