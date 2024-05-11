السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الوداع الأخير".. صحف إسبانيا تبرز قرار رحيل مبابى عن باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قرار النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأعلن كيليان مبابي خلال الساعات القليلة الماضية، في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي أصبح مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وتحقيق حلمه بارتداء القميص الملكي في الموسم الجديد.

الصحف الإسبانية تبرز قرار رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "الرحيل عن باريس.. مبابي إلى ريال مدريد"، مُضيفة: "كيليان مبابي يُقرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والرحيل في الصيف بشكل رسمي".

وتابعت الصحيفة: "مبابي لم يتحدث عن مستقبله، ولكن ريال مدريد يستعد لحسم الصفقة".

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "مبابي يعلن وداعه لباريس سان جيرمان"، مُضيفة: "كيليان مبابي اتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل عن الفريق الباريسي، مُعلنًا عن حاجته لتحدٍ جديد، وهنا يظهر ريال مدريد".

txt

بعد إسقاط بايرن ميونخ.. خوسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد نهاية الموسم

txt

بعد قرار رحيله.. ماذا قدم كيليان مبابى مع باريس سان جيرمان؟

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عنونت "رحيل مبابي كان مسألة وقت فقط"، مُضيفة: "كيليان مبابي بات قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد نهاية الموسم".

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، إذ عنونت "خطوة واحدة على انتقال مبابي لريال مدريد"، مُضيفة: "كيليان مبابي لم يعد بإمكانه الانتظار لفترة أطول، خاصة بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال".

وتابعت الصحيفة: "أن كيليان مبابي بات قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد خلال الأسابيع المقبلة، ليُحقق حلمه بارتداء القميص الأبيض".

ومن المنتظر أن يُقام حفل وداع مبابي في ملعب "حديقة الأمراء"، عقب مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي. 

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد رحيل مبابي الصحف الإسبانية

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائرى

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟