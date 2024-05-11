"الوداع الأخير".. صحف إسبانيا تبرز قرار رحيل مبابى عن باريس سان جيرمان

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قرار النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأعلن كيليان مبابي خلال الساعات القليلة الماضية، في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي أصبح مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وتحقيق حلمه بارتداء القميص الملكي في الموسم الجديد.

الصحف الإسبانية تبرز قرار رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "الرحيل عن باريس.. مبابي إلى ريال مدريد"، مُضيفة: "كيليان مبابي يُقرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والرحيل في الصيف بشكل رسمي".

وتابعت الصحيفة: "مبابي لم يتحدث عن مستقبله، ولكن ريال مدريد يستعد لحسم الصفقة".

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "مبابي يعلن وداعه لباريس سان جيرمان"، مُضيفة: "كيليان مبابي اتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل عن الفريق الباريسي، مُعلنًا عن حاجته لتحدٍ جديد، وهنا يظهر ريال مدريد".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عنونت "رحيل مبابي كان مسألة وقت فقط"، مُضيفة: "كيليان مبابي بات قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد نهاية الموسم".

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، إذ عنونت "خطوة واحدة على انتقال مبابي لريال مدريد"، مُضيفة: "كيليان مبابي لم يعد بإمكانه الانتظار لفترة أطول، خاصة بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال".

وتابعت الصحيفة: "أن كيليان مبابي بات قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد خلال الأسابيع المقبلة، ليُحقق حلمه بارتداء القميص الأبيض".

ومن المنتظر أن يُقام حفل وداع مبابي في ملعب "حديقة الأمراء"، عقب مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي.