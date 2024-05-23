زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

“عايزة أقولك حاجة يا بني، أنا شوفت مرات أبوك وأخوك بيزقوا أبوك يوقعوه وبعدها خدوه على المستشفى ورجعوا بيه ميت”، كلمات أثارت اندهاش مدرب كاراتيه من إحدى جاراته، وأكدت شكوكه في وفاة والده بشكل مفاجئ، فاصطحب جارته مسرعا لمركز شرطة أوسيم للإبلاغ عن مقتل والده العجوز بعد 4 أيام من دفنه.

اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فور إخطاره ببلاغ مدرب الكاراتيه، وجه بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن حقيقة اتهامه لشقيقه من الأب وزوجة والده بقتل أبيه، وخلال 48 ساعة توصلت تحريات العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى صحة البلاغ.

وشرحت التحريات التي أجريت بقيادة العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن خلافا نشب بين العجوز المجني عليه وبين زوجته وابنه الأصغر بسبب نفقات المنزل، فقامت الزوجة والابن بدفعه ليسقط من الطابق الثالث ويصاب بحالة إغماء شديدة فنقلاه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، خاصة أن سنه الثمانيني لم يتحمل السقوط من مسافة مرتفعة.

أبلغ الابن الأصغر شقيقه من الأب بوفاة والدهما إثر هبوط في الدورة الدموية واستخراج تصريح دفن له بأن الوفاة طبيعية، وجرى دفنه في مقابر العائلة بالمنوفية، بعد انقضاء أيام العزاء وعودة الابن الكبير من بلدته قررت الحارة إخباره بما شاهدت وسمعت لتريح ضميرها وأدت شهادتها للكشف عن جريمة قتل بعد دفن المجني عليه.

البداية بتلقي المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدرب كاراتيه وبرفقته جارته، يفيد الأول باكتشافه مقتل والده المدفون قبل 4 أيام بمدافن العائلة بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تناهي إلى سماع الجارة صوت مشاجرة يوم وفاة والده، ثم سقوطه من الطابق الثالث ثم تم دفنه بأن الوفاة طبيعيا.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت باستخراج الجثة وانتدبت طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وأخذ عينات من المجني عليه والتي أثبتت صحة البلاغ، وأن المتوفي تعرض للاصطدام بجسم صلب قبل وفاته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

أفادت المتهمة الأولى بأنه يوم الواقعة نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب مصروف المنزل وتدخل ابنها للدفاع عنها، وقاما بدفع المجني عليه ليسقط من الطابق الثالث، ثم حملاه إلى المستشفى، وبسؤالهما عن سبب إصابته أفادا بأنه سقط لكبر سنة، وتوفي هناك وتم التصريح بالدفن.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.