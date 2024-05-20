الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التراب بهدلني".. عتاب ينتهي بطعنة في رقبة عامل باوسيم

طعن
طعن

أنهى “قهوجي” حياة عامل في منطقة بشتيل بمدينة أوسيم شمال الجيزة بعدما نحر رقبته عقب مشاجرة نشبت بينهما، وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهم. 

وتلقت أجهزة الامن بالجيزة إخطارًا من قسم شرطة أوسيم، يُفيد بمقتل عامل وسط الشارع بمدينة بشتيل، ووجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة. 

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وتبين من الفحص العثور على جثة بجوار مسجد في منطقة بشتيل لشاب مصاب بجرح طعني بالرقبة إثر تعرضه لضربه بأداة حادة.

وأشارت تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أنه اثناء سير المجني عليه كان المتهم يقوم بـ"كنس" المقهى التي يعمل بها وتنظيفها ثم القى الاتربة على المجني عليه الذي تصادف مروره في ذات اللحظة فعاتبه: "طيب حاسب يا بني".

ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالايدي فاسرع “القهوجي” الى داخل المقهى وعاد حاملا سكين غرسه في رقبة المجني عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

ونجحت قوة من مباحث اوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث اوسيم، في القبض على المتهم وأرشد عن سلاح الجريمة ، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

قهوجي مدينة أوسيم بشتيل مركز شرطة أوسيم نحر رقبته مدير أمن الجيزة

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